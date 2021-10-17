Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu! Terim'den cesur kadro
Son dakika: Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa. Fatih Terim bu karşılaşmada adeta bütün hücumcularını sahaya sürdü. Savunmada tercihini Alpaslan'dan yana kullandı.
Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.
İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.
ASLAN HİÇ KAYBETMİYOR
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.
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