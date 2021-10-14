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Son dakika: Eyyübiye Belediyespor'da transfer

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Spor
Son dakika: Eyyübiye Belediyespor'da transfer

Son dakika haberleri: Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor takımı, Sierra Leoneli milli futbolcu Foday James Lumeh ile 2 yıllığına anlaştı.

Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor takımı, Sierra Leoneli milli futbolcu Foday James Lumeh ile 2 yıllığına anlaştı.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, bu yıl yükseldikleri Süper Lig'de başarılı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 2 yıllığına renklerine bağladıkları Sierra Leoneli futbolcu Foday James Lumeh'in takıma güç katacağına inandığını ifade eden Yıldırım, oyuncusuna başarı temennisinde bulundu.

AA / Müslüm Etgü - Spor Haberleri
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