Son dakika: Eyyübiye Belediyespor'da transfer

Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor takımı, Sierra Leoneli milli futbolcu Foday James Lumeh ile 2 yıllığına anlaştı.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, bu yıl yükseldikleri Süper Lig'de başarılı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 2 yıllığına renklerine bağladıkları Sierra Leoneli futbolcu Foday James Lumeh'in takıma güç katacağına inandığını ifade eden Yıldırım, oyuncusuna başarı temennisinde bulundu.