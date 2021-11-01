Son dakika! Bilecikspor farklı kazandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun üçüncü haftasında B grubu temsilcisi Bilecikspor farklı kazandı. Bilecikspor ligde 3'de 3 yaptı.

Bilecik 1. Amatör Lig üçüncü haftasında B grubu lideri Bilecikspor, Çaltıspor'u deplasmanda 4-0 yenerek, ligde 3'de 3 yaptı. Söğüt İlçe Stadı'nda oynana müsabakanın 20'inci dakikasında Mehmet Yiğit durumu 1-0'a getirerek, Bilecikspor'u öne geçirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Bilecikspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına fdaha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 59 ve 64'üncü dakikasında golcüsü Nebi Aktürk'ün golleriyle durumu 3-0'a getirdi. Maçın 79'uncu dakikasında Ekrem Dal skoru belirleyen golü kaydetti. Bilecikspor maçı 4-0 kazanırken, ligde puanını 9'a çıkardı. - BİLECİK