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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer verdi:

"İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımızdan gelen madalya haberler i bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Toplamda 6 branşta katıldığımız organizasyonda, Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu, Basketbol Milli Takımımız ise Avrupa ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcularımız ayrıca Atletizm, Judo, Masa Tenisi ve Yüzme branşında 16 altın madalya, 21 gümüş madalya ve 13 bronz madalya ile Avrupa Oyunları madalya rekorunu kırdılar. Ülkemize madalya şöleni yaşatan milli sporcularımızın bu anlamlı başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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