Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı - Haberler
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Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal paylaşım sitesi Twittir dan Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar" paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan "Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" cevabı geldi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:

"Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı

Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı

Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı

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Haber: Bakan Kasapoğlu'ndan CHP Milletvekili Tanal'a Silopi yanıtı - Haberler
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