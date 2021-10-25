Son dakika: 1299 Bilecik Kulübü farklı kazandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun ikinci haftasında A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 22 gol atıldı. 10 takımda grupta 5 takım 2'de yaparken, 5 takım henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig, A grubun ikinci hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü, kendi saha ve seyircisi önünde Vezirhanspor'u 5-0 yendi. Maça iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 4 ve 20'ıncı dakikasında Barış İleli'nin golleriyle durumu birden 2-0'a getirdi. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın 55'inci dakikasında penaltı atışı kazan 1299 Bilecik Kulübü Enes Tel'in golüyle durumu 3-0'a getirdi. Maçın 66'ıncı dakikasında bir penaltı daha kazanan 1299 Bilecik Kulübü Mehmet Ay'ın golüyle durumu 4-0a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında Yunus Emre Bolat golüyle 1299 Bilecik Kulübü durumu 5-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Antrenör Sedat Memiş ve teknik kadronun başarılı çalışmaları sonrası 2 haftada 10 gol bulan 1299 Bilecik Kulübü kalesinde gol görmedi.

Gruptaki diğer müsabakalarda Kurtköyspor, 4 Eylülspor'u 1-0, Gölpazarı Belediyespor, Demirköyspor'u 3-0, Pazaryerispor, 1992 Yeniköyspor'u 8-0, Söğütspor ise Güneşspor'u 5-0 yendi. Grupta oynanan 5 müsabakayı da ev sahibi takım kazandı. - BİLECİK

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