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Somaspor zorlu deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor zorlu deplasmanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek moral bulan 10'uncu sıradaki Somaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sivas Belediyespor'a konuk olacak.

SİVAS (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek moral bulan 10'uncu sıradaki Somaspor yarın liderlik koltuğunda oturan Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Namağlup rakibimiz oynadığı 9 maçta sadece 1 gol yedi. Kolay olmayacak ancak hedefimiz 3 puan" dedi.


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