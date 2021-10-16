Somaspor galibiyet için deplasmanda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor galibiyet için deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor galibiyet için deplasmanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyetle başlayıp, ardından çıktığı 5 maçta tek galibiyetle yetinen Somaspor, yarın Antalya'da Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak.

ANTALYA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyetle başlayıp, ardından çıktığı 5 maçta tek galibiyetle yetinen Somaspor, yarın Antalya'da Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Onur Bingöl yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Somaspor'un grupta 7 maçta 11, Serik'in ise 7 puanı var. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeniden kazanmaya başlamak istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu
Magazin Derya Tuna Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somaspor galibiyet için deplasmanda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:33:32. #1.12#