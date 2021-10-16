Somaspor galibiyet için deplasmanda

ANTALYA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyetle başlayıp, ardından çıktığı 5 maçta tek galibiyetle yetinen Somaspor, yarın Antalya'da Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Onur Bingöl yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Somaspor'un grupta 7 maçta 11, Serik'in ise 7 puanı var. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeniden kazanmaya başlamak istediklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri