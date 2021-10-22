Somaspor evinde kazanmak istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor evinde kazanmak istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor evinde kazanmak istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Somaspor, yarın sahasında Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Somaspor, yarın sahasında Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Mehmet Türkmen'in görev yapacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Ali Akkuş mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşma öncesi 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, birlik olup alacakları galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var

 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş

Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının iç yüzünü anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş

 Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu

Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK, istifasını TFF Yönetimi'ne sundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title