Somaspor evinde kazanmak istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Somaspor, yarın sahasında Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Mehmet Türkmen'in görev yapacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Ali Akkuş mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşma öncesi 11 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, birlik olup alacakları galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri