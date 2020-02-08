Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi
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Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi

SPOR Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 2-1 yendiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

08.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:06
Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi

U17 Kadın Milli Futbol Takımı, 'yı 2-1 yendi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Slovakya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Rusya'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde kamp çalışmalarını sürdüren Rusya ve Slovakya'nın U17 kadın milli takımları, hazırlık maçında karşılaştı. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan maçın ilk yarısı Slovakya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Rusya tek gol bulabilirken, karşılaşmayı Slovakya takımı 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor slovakya u17 kadın milli futbol takımı, rusya'yı 2-1 yendi
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