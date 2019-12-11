11.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:23

SPOR Sivassporlu Samassa Fenerbahçe maçı zorlu geçecek

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA)- SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ZOR BİR MÜSABAKA OLACAK

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı takımın başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Zor bir maç olacak. Zaten Süper Lig'de kolay bir maç yok, bütün maçlar zordur. Hafta hafta bakıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Zaten Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Gerçekten zor bir müsabaka olacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız. Lider konumda olmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. dedi.

Kaynak: DHA