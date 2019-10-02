02.10.2019 13:34

SPOR Sivassporlu Erdoğan: Goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum

Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, geçen sezon kötü zamanlar geçirdiğini belirterek, "Geçen sene sıkıntılar yaşadım. Bu sene goller ve asistlerle hocamın bana olan güvenini yerine getirmek istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Top kapma, pas ve şut çalışmasının ardından antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Dinlendirilen Hakan Arslan ile sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Ankaragücü maçına çok iyi hazırladıklarını belirterek, "Analizi yaptık. İnşallah geçen maç gibi iyi oynarız ve galibiyet alırız" dedi.

Geçen sezon sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Yeşilyurt, "Hocama çok teşekkür ediyorum. Geçen sene sıkıntılar yaşadım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen iyi, bazen kötü oluyor. Futbol böyle bir şey. Bazen iyi zamanınız bazen de kötü zamanınız oluyor. İnşallah böyle devam eder. Ben de daha iyi, daha faydalı olurum. Bu sene ne kadar maç yaparsam o kadar iyi. Goller ve asistlerle hocamın bana olan güvenini yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA