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Çin Halk Cumhuriyeti, Sivasspor, Türkiye, Spor

SPOR Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün tesisleri ve kullandığı otobüsler, "koronavirüs" tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

16.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:18
SPOR Sivasspor'un tesisleri dezenfekte edildi

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün tesisleri ve kullandığı otobüsler, "koronavirüs" tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, son olarak Türkiye'ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından bir dizi tedbirlerin yanı sıra tüm spor müsabakasının seyircisiz oynanması kararı alınırken, Demir Grup Sivasspor da futbolcu ve çalışanların hijyenik bir ortamda yer alması için dezenfekte çalışmalarına başladı.İlk olarak takım otobüsünü dezenfekte edilirken, A takım ile alt yapı futbolcularının yatak odaları, soyunma odası, fitnes salonu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanları, tesis girişler ve idari bölümler dezenfekte ettirilerek yeni tip 'koronavirüs' salgınına karşı önlem alındı.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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