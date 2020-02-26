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SPOR Sivasspor tam kadro çalıştı

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:26
SPOR Sivasspor tam kadro çalıştı

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup , hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip uzun süre sonra sakatlığı geçen tüm oyuncularının katılımıyla tam kadro çalıştı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. 


Kaynak: DHA

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