SPOR Sivasspor rotayı Konyaspor maçına çevirdi

Sivasspor rotayı Konyaspor maçına çevirdiSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor rotayı Konyaspor maçına çevirdi

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u uzatmalara giden maçta saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen Sivasspor, rotayı lige çevirdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenman ile mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Konyaspor 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı