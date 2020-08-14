SPOR Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi -1
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SPOR Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi -1

SPOR Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yenilediEraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

14.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:19

SPOR Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, yoluna 1 yıl daha Rıza Çalımbay ile devam edecek. Kırmızı beyazlılar, Çalımbay'ın sözleşmesini düzenlenen törenle 1 yıl daha uzattı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda değerli hocamız, hemşehrimiz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğumuz sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu 1 yılda çok güzel günler yaşadık. Heyecanlı, başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi. Fakat daha sonra birtakım zorluklar oluşacağının farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterirken bir de koronavirüs pandemisi çıktı. Tüm dünyada her şey alt üst oldu. Ligler yeniden başladıktan sonra, taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde ligi 4'üncü şekilde bitirdik. Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılacağız. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bize bu başarıları yaşatan değerli hocamız Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Biz beraberiz. Olağanüstü şartlar olmadığı takdirde sonuna kadar uzun vadeli projenin bir parçasıyız. Bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bunu bugün ispat ediyoruz. Hocamızla bir yıl sözleşme imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde güzel günlerin geleceğini şimdiden bu imza ile teminat altına alacağımızı ümit ediyorum. Yapacağımız transferlerle de kadromuzu güçlendireceğiz. Takımımızdan ayrılmış olan futbolcuların daha da üzerinde performans gösterecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer diye konuştu.

ROBİN YALÇIN'LA ANLAŞTIK

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirten Otyakmaz, Felix transferini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Sonuca yaklaştığımız oyuncular var. Yerli oyuncu kadromuzdan bir kişi açıktı. Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı 1 yıllğına kadromuza kattık. Anlaştık imza aşamasında kaldı. Yaklaşık 3-4 mevkideki transfer çalışmalarımımız hızla devam ediyor. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor dedi.

KULÜPLERİN YAŞAYABİLECEĞİ LİMİT SAĞLANMALI

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'nin belirlemesinin ardından yaklaşık 100 milyon liralık bir harcama limitlerinin blunduğunu kaydeden Otyakmaz, Kasım aralık gibi UEFA payı ile birlikte bu rakamı daha da artırabiliriz. Bizim bütçemizi karşılayabilecek bir rakam bu. Bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda ama bizim yıllardır istikrarlı olarak yönetmiş olmamız, futbolcuya değerinden fazla teklifte bulunmamamız temel prensibimiz. 15 yıldır bu şekilde davranıyor olmamızın meyvelerini bundan sonra toplayacağımızı söyleyebilirim. Banka anlaşmalarından ödemesizlik döneminin de bitmesinden sonra kulüplerin daha zor durumda olduğunu göreceğiz. Kulüplerin yaşayabileceği, oksijen alabileceği bir limitin sağlanmasından yanayız diye konuştu.

SİVASSPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, görev yaptığı 4 yıllık süreçte iyi bir yönetimle çalıştığını ve yabancılık çekmediğini söyledi. Çalımbay, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, Daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Değişik bir sezondu, mükemmel bir istikrar çizdik. İlk yarı gayet iyi geçti. İkinci yarı bir tek bizim için değil, bütün takımlar için zor geçti. Özellikle son 8 maç gerçekten sıkıntılı oldu. Sakatlık gibi bazı sıkıntılar olmasa belki daha iyi yerlerde de ligi bitirebilirdik. Burada en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı, gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. Onlar yokken sahamızda mağlubiyet aldık. Taraftarsız oynadığımız maçlarda mağlubiyet aldık, eğer o maçlarda taraftar olsaydı o maçlar daha değişik olurdu. Yönetimimiz üzerine düşen her şeyi yaptı, kendilerine ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir bütün olduk ve bu bütünlüğü de sahaya yansıttık. Taraftarımıza çok güzel maçlar yaşattık. Taraftarımız bu sene hiç mağlubiyetimizi görmedi diye konuştu.

KADROMUZU DİKKATLİ KURUYORUZ

Yeni sezonda lig, kupa ve Avrupa ile birlikte 60'a yakın karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, Avrupa kupalarına direkt katılıyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Onun için kadromuzu kurarken ona göre dikkat ediyoruz ve ona göre oyuncularımızı alıyoruz, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah daha iyi bir durum yaratacağız ifadelerini kullandı.

Takımın ihtiyaçlarına göre transfer planlaması yaptıklarını hatırlatan Çalımbay, Başakşehir ile yollarını ayıran eski futbolcuları Robinho'nun gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

SPOR Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi -1

Kaynak: DHA

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