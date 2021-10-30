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Sivasspor ligdeki altıncı beraberliğini aldı

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Sivasspor ligdeki altıncı beraberliğini aldı

Altay ile Spor Toto Süper Lig'de 11. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı beraberliğini elde etti.

SİVAS (İHA) - Altay ile Spor Toto Süper Lig'de 11. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 11. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon altıncı beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 4-0 yenerken, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, 10. haftada da sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 12. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivasspor ligdeki altıncı beraberliğini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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