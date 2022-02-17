SPOR Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı hafta maçında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maça yer verildi.

Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor 20 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.