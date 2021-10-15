Sivasspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Haberler
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Sivasspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivasspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de iç sahada son 3 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yiğidolar evindeki en son yenilgisini ise Konyaspor'a karşı 1-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de evinde son 3 maçta 5 puan elde eden Sivasspor, Antalyaspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini de 3'e çıkartacak.

DG Sivasspor - Antalyaspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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