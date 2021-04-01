SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
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SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdüSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
SPOR Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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