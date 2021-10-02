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Sivasspor'da tek değişiklik

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Sivasspor'da tek değişiklik

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre 1 değişiklik yaptı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre 1 değişiklik yaptı. Sakatlığından dolayı Fayçal Fajr'ın yerine Azubuike sahada yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son oynadıkları Fatih Karagümrük mücadelesinin 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Çalımbay, deneyimli futbolcu Fayçal Fajr'ın yerine Azubuike'ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak Hakan Arslan çıktı.

Kırmızı-beyazlılar sahaya; Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike, Jorge Felix, Pedro Henrique, Max Gradel, Olarenwaju Kayode 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Ali Şaşal Vural, Koray Altınay, Samba Camara, Özkan Yiğiter, Mehmet, Ziya Erdal, Cofie, Sefa Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare bekledi. - SİVAS

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