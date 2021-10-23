Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek - Haberler Spor
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Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor'da Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'in sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği, sporcunun milli maç arasından sonra hazır hale geleceği belirtildi.

Çift kale maçta sağ dizinden sakatlanan Koray Altınay'ın ise yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildiği, yarın oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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