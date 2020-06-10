SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldıSİVAS (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

SİVAS (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA