SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı
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SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldıSİVAS (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

10.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:45

SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

SİVAS (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

SPOR Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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