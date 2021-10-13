Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspo ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.