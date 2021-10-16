Sivasspor'da, Antalya maçı öncesi 1 eksik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da, Antalya maçı öncesi 1 eksik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da, Antalya maçı öncesi 1 eksik

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 1 eksik oyuncu bulunuyor.

SİVAS (İHA) - Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 1 eksik oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Sivas'ta birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 1 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Beşiktaş taraftarını sinirden çıldırtan pozisyon! Hakeme tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

 Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

 İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer
Magazin Kubilay Aka Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Adnan Menderes Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor'da, Antalya maçı öncesi 1 eksik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 01:36:45. #1.12#