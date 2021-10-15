Sivasspor'da, Antalya maçı öncesi 1 eksik
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 1 eksik oyuncu bulunuyor.
SİVAS (İHA) - Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 1 eksik oyuncu bulunuyor.
Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Sivas'ta birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 1 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
(Oğuzhan Sarzep-İHA)
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