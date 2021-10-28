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Sivasspor'da Altay maçının hazırlıkları devam ediyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor'da Altay maçının hazırlıkları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor bugün öğleden sonra İzmir'e gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlılarını tamamlayarak kampa girecek.

Altay ile Demir Grup Sivasspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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