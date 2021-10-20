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SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyorSİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SİVAS, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışması yapan futbolcular son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

SPOR Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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