Sivasspor'da, 2 futbolcu ceza sınırında!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Altay maçı öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 11. Haftasında yarın Altay ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz ve forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Altay maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Altay mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Giresunspor müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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