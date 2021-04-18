SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA)-SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA)-

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
SPOR Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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