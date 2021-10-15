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Sivasspor Antalyaspor'u ağırlayacak

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor Antalyaspor'u ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u, konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u, konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor.

Sivasspor'da, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı bulunuyor.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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