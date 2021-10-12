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Sivasspor Antalyaspor maçının biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor Antalyaspor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor'un Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Süper Lig'de sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor ile Antalyaspor arasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribün: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL - SİVAS

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Haber: Sivasspor Antalyaspor maçının biletleri satışta - Haberler Spor
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