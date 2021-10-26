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SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdüSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan bugünkü çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Altay ile Demir Grup Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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