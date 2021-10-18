Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - Mert Taha Varol/İHA)

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title