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Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

SİVAS - Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Adana Demirspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri
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