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Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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