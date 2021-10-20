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Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışta

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Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor'un Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Sivasspor ile Adana Demirspor arasında 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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