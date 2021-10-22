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Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın son çalışmasını yaparak kampa girecek.

Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.


Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Haberleri
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