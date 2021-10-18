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SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladıSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile oynrayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile oynrayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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