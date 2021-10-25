Sivasspor 1-1 Adana Demirspor Maçının Perde Arkası

Ligde iki maçtır galip gelemeyen Sivasspor, Adana Demirspor karşısında 90+4'e önde girdi ancak 90+7'de Balotelli'nin penaltısıyla maç 1-1 sona erdi. İkinci yarısı çok gergin geçen maçta toplam 10 kart çıktı ve iki takımdan birer futbolcu oyun dışında kaldı. Gelin maç günü videosuna göz atalım.

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