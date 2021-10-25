Sivasspor 1-1 Adana Demirspor Maçının Perde Arkası - Haberler Spor
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Sivasspor 1-1 Adana Demirspor Maçının Perde Arkası

Dugout - Haberler | Spor

Ligde iki maçtır galip gelemeyen Sivasspor, Adana Demirspor karşısında 90+4'e önde girdi ancak 90+7'de Balotelli'nin penaltısıyla maç 1-1 sona erdi. İkinci yarısı çok gergin geçen maçta toplam 10 kart çıktı ve iki takımdan birer futbolcu oyun dışında kaldı. Gelin maç günü videosuna göz atalım.

Ligde iki maçtır galip gelemeyen Sivasspor, Adana Demirspor karşısında 90+4'e önde girdi ancak 90+7'de Balotelli'nin penaltısıyla maç 1-1 sona erdi. İkinci yarısı çok gergin geçen maçta toplam 10 kart çıktı ve iki takımdan birer futbolcu oyun dışında kaldı. Gelin maç günü videosuna göz atalım.

Sivasspor 1-1 Adana Demirspor Maçının Perde Arkası
Dugout - Spor Haberleri
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