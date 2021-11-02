Sivaslı judocular Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasında 6 madalya kazandı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yoğun katılımla düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına katılan Sivas Judo Takımı, turnuvadan 6 madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvası sona erdi. Kırşehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına yurt içinden ve yurt dışından bin 200 sporcu katıldı. 3 gün süren heyecan dolu turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sivas Gençlik Spor Kulübü Judo Takımı'nın da katıldığı turnuvada Sivaslı sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Minik bayanlarda Latife Sude Şahin 32 kiloda, Eylül İlbaş ise 48 kiloda bronz madalya kazandı. Yıldız bayanlarda Rümeysa Hatice Kılıçkaya 52 kiloda altın madalya kazanırken, Sıla Uçar da 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Ebrar Şura Gül ise 63 kiloda gümüş madalya kazandı. Ümit bayanlarda da Begümnaz Doğruyol 44 kiloda altın madalyayı kaptı.

Judo il temsilcisi Bekir Güzelimdağ, 13 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvadan derece ile döndükleri için mutlu olduklarını söyleyerek, sporcularını tebrik etti. - SİVAS