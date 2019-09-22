22.09.2019 17:36

SPOR Sivas ve Tokat'ta Beraber Yürüyelim etkinliği

Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ-Rahmi MEYVECİSİVAS (DHA) - Sivas ve Tokat'ta Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Beraber Yürüyelim sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Kullanımı teması ve 'Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 81 ilde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında Sivas'ta da yürüyüş düzenlendi. Herkes İçin Spor Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tren Garı önünde başlayan ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Dünya'da 48 ülkede ve ülkemizde 81 ilimizde aynı zaman diliminde bir farkındalık oluşturmak için Beraber Yürüyelim adı altında bir yürüyüş gerçekleştirdik. Burada maksat topluma hareketliliğin, yürümenin faydasını ve farkındalığını oluşturmak. İlimiz gerek ülkemizde gerek dünyada olsun yapılan tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerde mutlaka yer almıştır ve almaya devam ediyor. Bunu daha geniş bir yelpazeye yaymak için de çaba göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi spora davet ediyor 'Birlikte yürüyelim' diyoruz dedi.

Tokat'ta da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Beraber Yürüyelim sloganı ile her yaştan vatandaşın katılımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başladı. Yürüyüşe Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Besler, Yoğun otomobil kullanımından kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, toplu taşımanın, bisiklete binmenin, yaya ulaşımının önemini vurgulamak için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. dedi.

Kaynak: DHA