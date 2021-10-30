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Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Mini Dünya Kupası' başladı.

Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Mini Dünya Kupası' başladı.

Turnuvaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan Afganistan, Fas, Senegal gibi 16 ülke takımı yer alıyor. Müsabakalar Üniversitesi halı sahası ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadı Burhaneddin Öğrenci Yurdu halı sahasında oynanacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi halı sahasında düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Üniversitemizde yaklaşık 2 bin 500 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Eğitim alan öğrencilerimize kendi ülkelerinde kendi şehirlerinde üniversite eğitimi alıyormuş gibi huzurlu ve rahat ortamlar hazırlıyoruz. Üniversitemizde okuyan öğrencilerimize her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerde destekliyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

Sivas'ta 'Mini Dünya Kupası' başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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