Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu
SPOR Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusuHüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.
SPOR Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
Hüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.