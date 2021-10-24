Sivas'ta basın mensuplarından protesto

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Vincenzo Montello'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.

1-1 biten karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna yönelik hakareti nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Montello da toplantı yapmadan salondan çıktı.