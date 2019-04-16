Spor Sivas'ta Atletizm Yol Koşusu düzenlendi

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri ve Spor Sivas Projesi kapsamında Atletizm Yol Koşusu düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri ve Spor Sivas Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen çeşitli spor müsabakaları devam ediyor. Atletizm dalında yıldızlar 2 bin metre ve gençler 3 bin metre yol koşusu yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımı ve start vermesi ile başlayan koşuya Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve 300 öğrenci katıldı. Koşu Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden başlayarak İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yıldız, genç kız ve erkek kategorilerinde yapılan koşuda öğrenciler kıyasıya yarıştı. Atletizm Yol Koşusunda sporcuların tamamı yarışı bitirdi.

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Spor Sivas projesi herkesin gönlünde yer etmiş gibi görünüyor. Herkes buradan güzel neticeler alacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA