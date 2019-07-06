SPOR Sivas Süper Enduro Festivali başladı

Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlilkleri kapsamında düzenlenen Sivas Süper Enduro Festivali, motor gösterileriyle başladı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olarak Sivas Süper Enduro Festivali başladı. Festival kapsamında ilk olarak motorcular Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar devam eden kortejde bir araya geldi. Daha sonra müze bahçesinde enduro sporcuları, motorlarıyla gösteri yaptı. Vatandaşlar motorcuların gösterilerini ilgiyle izledi. Festivale 9 ilden 60 sporcu katıldı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı olması nedeniyle 2019 yılının çok hareketli geçtiğini belirten Vali Salih Ayhan,Enduro Festivali de etkinliklerimizin bir parçası. Vatandaşlarımızın ilgisi arttıkça, bizim bu etkinlikleri daha da desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki vatandaşlarımız destek göstersinler, ilgiyle takip etsinler bu manada da ilimizin görünürlülüğünü artırmış oluruz. İnşallah bu seneye de ilk oldu. Seneye de geleneksel hale getirip daha geniş bir organizasyonla bunu taçlandırıp devam ettiririz dedi.

Kaynak: DHA