Spor Sivas Projesi Türkiye'ye Örnek Olacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte başlatılan Spor Sivas Projesi'nin Türkiye'ye örnek olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Ayhan, projeden çok ümitli olduğunu belirtti.

Projeyle 118 bin öğrenciye dokunacaklarını aktaran Ayhan, "Buradaki temel maksadımız sadece sınıflarda eğitim veren bir mantıktan, okulların dışına çıkan bir anlayışı geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının olağanüstü tesisler yaptığına vurgu yapan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Birçok okulda spor tesisimiz var. Ama içerisini dolduramadık maalesef, çünkü öğrenciler üzerinde aşırı bir sınav baskısı, çocuklara aşırı bir bilgi enformasyonu vardı. Şimdi bu sistemden biraz sıyrılıyoruz. Yaklaşık 400 beden eğitimi öğretmeni ve antrenör ile 100'e yakın spor tesisinde bütün çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda en az bir spor branşı ile tanıştıracağız. Projenin açılışı 20 Şubat'ta güzel bir törenle gerçekleşecek. Emin olun bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Bir heyecan getirmemiz lazım, bir dinamizm kazandırmamız lazım. Kapasitemizi maksimum kullanmamız lazım, süreci yönetmemiz lazım. Süreci yönetemezsek süreç bizi yönetecek."

Yeni dönemde koşmadan, terlemeden bir şey elde etmenin mümkün olmadığını dile getiren Ayhan, "Bir eksiğimiz, bir açığımız varsa bunu koşa koşa kapatacağız. Bize heyecan katacak, yüzü gülecek, güçlü bir iradesi olan, değişime açık eğitimcilerle yol alalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin başarılı olacağına inandığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Ben size inanıyorum, bunu başaracağız. Sivas'ta çok sayıda yetenek keşfedeceğiz. Gerçekten çok cevherler var, çok meziyetli çocuklarımız var. Diploma notu 100 olan bir çocuğun ayakta kalması mümkün değil, sosyalleşmesi gerekir. Kendini ifade etmesi, deşarj olması, gündemi değişmesi lazım. Spor Sivas ile dostluk, arkadaşlık, sorumluluk, kendini tanıma, kendine güven, estetik değer ve centilmenlik gibi özellikleri öğrencilerimize kazandırmamız, sportif faaliyetler ile sağlıklı aktivitelerde bulunma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Bu yolda yürümek isteyenlerle birlikte yürüyeceğiz ve başaracağız."

Programa, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA