'Spor Sivas Projesi' ile 118 bin öğrenci sporla buluşacak

SİVAS - Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla valilik koordinesinde, ilgili paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen 'Spor Sivas Projesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve antrenörler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından; Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin başlatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, sporun bir yaşam biçim olduğunu, herkesin sağlıklı ve başarılı bir birey olması için spora ilgi duymalarının faydalı olacağını söyledi.

Vali Salih Ayhan ise salonu dolduran gençlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "2 aylık bir çalışma neticesinde bu güzel projeyi hayata geçirdik. Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlarımıza müteşekkirim. Buradan ülkemize model olacak bir projenin startını verdik" dedi.

Eğitimin sadece sınıflarda ve okullarda olmadığını aktaran Vali Ayhan, diploma notlarının çok anlamlı olmadığı bir dönemde, ruhu ve bedeni güçlü, spor başarısı olan gençler yetiştirilmesini istediklerini söyledi.

Çocukları; spor sahalarına, kayak merkezilerine ve kültür merkezlerine yönlendireceklerini kaydeden Ayhan, "Bu bakımdan hayatın her alanını bir eğitim yuvası yapma gayreti içerisindeyiz. Güçlü bir ülke için zihni açık bireylere ihtiyacımız var. Spor kültürünü her evde oluşturacağız, farkındalıklar yaratacağız. Evlatlarımız anne ve babasının elinden tutarak spor sahalarına gidecek. Hedefimiz 118 bin öğrenciyi sporla buluşturmak" ifadesini kullandı.

Sivas'ta 100'e yakın spor tesisi bulunduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Sivas'a kazandırılan spor tesisleri gerçekten çok güzel oldu. Devletimizden Allah razı olsun. İşte bundan sonra bu tesislerimizin içini öğrencilerimiz dolduracak. 2023'e kadar bu projeyi takip edeceğiz ama istiyoruz ki; her bir çocuğumuz mutlaka bir alanda kendini değerlendirsin, yetenek sahibi olsun. Projeyle temel amacımız dostluk, kardeşlik, dayanışma ve kendini ifade edebilme özelliklerini çocuklarımıza aşılamaktır. Geç kalmadan, sizleri güçlü Türkiye'nin yarınlarına hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile telefonla canlı bağlantı kuruldu. Bakan Kasapoğlu, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, salonun dolduran gençlere spordan asla uzak durmamalarını isteyerek, "Spor güçlü yaşamak için en büyük temel ihtiyaç. Düşüneceksiniz, zihninizi açık tutacaksınız. Ülkemizin her bir köşesine spor salonları yapıyoruz. Bu salonları siz değerli gençlerimiz, çocuklarımız değerlendirecek" dedi.

Programda çeşitli spor dallarından gösterilere yer verilirken, il protokolü tarafından okullara spor kıyafeti dağıtıldı.

Kaynak: İHA