Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla Sivas Valiliği tarafından "Spor Sivas Projesi"' kapsamında okullara 1 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Sivas İl Özel İdaresinin katkısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Sultanşehir Uygulama Oteli Spor Salonu'nda düzenlenen programda Vali Salih Ayhan, spor malzemelerini dağıttı.

Malzemelerin hayırlı olmasını dileyen Vali Ayhan, "İnşallah 1 milyon liralık malzeme daha yolda. Okullarımızın bütün fiziki ve teknolojik alt yapısının yanı sıra materyallerini de zenginleştireceğiz. Çocuklarımızın istekleri ne ise onları gerçekleştireceğiz. Proje ile öğrencilerimiz sporun en az bir branşı ile hızla tanıştı ve ihtiyaç duyulan gerekli malzemeler de alınarak teslim edildi. 'Spor Sivas' dedik, bugün Türkiye'ye örnek bir model oldu. Bütün çocuklarımızın arzu ettiği materyallere ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtımı yapıldı.



Programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA